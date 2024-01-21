الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"القصير" يكلف بالتوسع فى توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة القصب بالشتلات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي، والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

التوسع في الزراعة بالشتلات

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، والزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس لمحطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، ضمن تفقده عددًا من المشروعات الهامة بمحافظة أسوان.

وأكد "القصير" على ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.

وكان أكد الدكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تراجع زراعة محصول القصب يرجع لدور الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم مناسبة سعر القصب بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى والمعرض زيادة سعر طن القصب بما يعادل 2000 جنيه، ولا بد من تسعير القصب في الوقت المناسب بأن يكون قبل الزراعة، وليس وقت الحصاد حيث إن مساحات القصب تراجعت 25 ألف فدان عن العام الماضي، وأن مصنع أبوقرقاص لا يعمل هذا العام ليس بسبب نقص المساحة، حيث إنها لم تنقص في محافظة المنيا، بل بسبب بيع القصب لمصانع العسل والعصارات وأنه سيتم تزويد مصنع أبوقرقاص بمحصول بنجر السكر بدلًا من قصب السكر، مشيرًا إلى أن مزارع القصب في المنيا يبيع فدان القصب بـ100 ألف جنيه سواء لمصانع العسل الأسود أو العصارات فوق رأس الغيط ولا يكلف نفسه عناء كسر أو تنظيف أو نقل.

-القصير يكلف البحوث الزراعية بالتوسع توعية المزارعين باهمية التحول لزراعة القصب

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