الثلاثاء 23 يناير 2024
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مصر

"الزراعة": خطة لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان والدواجن وبيض المائدة

د طارق سليمان
د طارق سليمان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع ينفذ خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة إنتاج الألبان وبيض المائدة من خلال عمليات التربية والتسمين وتوفير الأعلاف لصغار المربين التي تصل تكلفة 80 % من الإنتاج، وكذلك وتيسير تراخيص تشغيل المزارع وتوفير قواعد الأمن والأمان الحيوي ورفع كفاءة المزارع والتحسين الوراثي من خلال استيراد حيوانات عالية الإنتاجية واستيراد عجلات متخصصة لإنتاج اللبن واستيراد حيوانات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية لصغار المربين الذين يملكون 80 % من الثروة الحيوانية.

الإنتاج الحيواني

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدول تركز على توفير الأعلاف التي تمثل 80 % من تكلفة الإنتاج ونجاح عملية الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تقوم الوزارة بت فير الذرة والصويا وإبرام الزراعات التعاقدية مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا، حيث زادت المساحات من الزراعات العلفية وأصبحت تحقق ربحا للمزارعين وإنتاج أعلاف تتماشى مع المواصفات العالمية، أيضا الرقابة على الأعلاف وعمليات التتبع والتفتيش والرقابة.

وأضاف أن عدد تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني ارتفعت من 150 ترخيصا في عام 2014 إلى 110 ألاف مزرعة إنتاج حيواني مابين ترخيص وتجديد تشغيل ورفع كفاءة الحظائر والعنابر مع الاهتمام بضوابط الأمن بالمزارع ورفع معدلات الأداء للحيوانات داخل المزارع، وكذا الاهتمام برفع كفاءة المربين وتسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة متناقصة وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمربين الذين يملكون 80% من الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي ارتفعت من 40 % في عام 2014 إلى 60% في الوقت الحالي، وقللت فاتورة الاستيراد وزاد إنتاجها من اللحوم الحمراء من خلال المشروعات القومية التي تبنتها الدولة كالمشروع القومي للبتلو ومنع ذبح البتلو لأقل من وزن 100 كيلو وزيادة نسبة التصافي في اللحوم والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم إقراض مايزيد عن 43 ألف مستفيد وتربية وتسمين ما يزيد عن 500 ألف رأس ماشية بقيمة 8 مليارات و200 مليون و38 ألف جنيه.

-الزراعة خطة لزيادة الانتاج اللحوم والالبان والدواجن وبيض

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