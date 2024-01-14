"الزراعة": تيسيرات لمزيد من الافراجات من الأعلاف لزيادة إنتاج اللحوم والدواجن

قبل شهر رمضان

أكد المهندس رفيق قاسم مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التيسيرات للافراجات عن الأعلاف من الذرة وفول الصويا في المواني لزيادة الإنتاج الحيواني والداجني ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة لتوفير اللحوم والدواجن، خلال شهر رمضان تزامنا مع الاستعداد لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء إلى جانب الدواجن.

الافراجات عن الأعلاف

وقال "قاسم" في تصريحات لـ الدستور"، إن مزيد من الافراجات عن الأعلاف بالنسبة للذرة وفول الصويا ستعمل على استقرار الأسعار للحوم والدواجن والبيض وضبط الأسواق حيث أن أسعار الدواجن وصلت 70جنيه للكيلو بينما وصل سعر البيض 129 جنيه للكرتونة لافتا إلى أن تحرك أسعار الدواجن والبيض نتيجة الإقبال على الاستهلاك.

وأشار إلى أن هناك استقرار في أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا حيث بلغت أسعار الذرة 14الف جنيه للطن فيما بلغ أسعار فول الصويا 32و33 ألف جنيه للطن وهي أسعار ليست بالمراجعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لافتا الى وزارة الزراعة تنفذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتخفيض الأسعار وهو مأثر على المنتج النهائي وانخفاض الأسعار وأن المزارع التي دخلي المبادرة أدت إلى استقرار اسعار السلع من الدواجن واللحوم والبيض وتكثيف المبادرات الخاصة بتخفيض الأسعار إلى جانب قيام الوزارة بطرح السلع الغذائية من اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق بنسبة 30%.

وكان أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه تم أنه تم إنتاج واشنباط 4 سلالات جديدة من الدواجن للتأمين، وإنتاج البيض بعضها يبدأ الانتاج في العام الجديد 2023 والأخرى في مراحل الاستنباط وذلك لزيادة الإنتاج من اللحوم اليضاء وبيض المائدة وهي سلالات طنطا 2 وتطوير وانتاج سلالات المعمورة ودندرة وابري جولد.