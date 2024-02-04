النائب طارق عبد العزيز يطالب بالتوسع في الصناعات الزراعية

طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع في الصناعات الزراعية، مؤكدًا أنه من الممكن أن تحصل أربعة أضعاف سعر المنتج قبل التصنيع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تصديرية في عواصم المحافظات، حتى يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعة في جميع الأقاليم.



وناشد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة، التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وقال وزير الزراعة، السيد القصير: “أنا أنتمي إلى محافظة الدقهلية، وهذه المحافظة الزراعية الكبرى، وللأسف ليس لدينا محطة تصدير للمحاصيل الزراعية، وأناشد وزير الزراعة والحكومة بالتوسع في محطات التصدير وتسهيل إصدار تراخيص محطات التصدير، على أن تكون نشاطها مدي حياتها تصدير”.



واستجاب الوزير السيد القصير في بداية الجلسة لمطالبات طارق عبد العزيز، مؤكدًا أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص للتوسع.



ووجه القصير حديثه لعبد العزيز قائلاً: "لدينا استعداد للرخصة الذهبية، ولدينا خطط لنتوسع في التصنيع الزراعي بما يعود على الناتج القومي، بمعاونة القطاع الخاص، ونرحب بهم فورًا.

وشدد “عبد العزيز” على ضرورة إنشاء مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية المحلية وضرورة وضع ضوابط للتصدير الحقيقي، مع اعتماد رقابة حكومية فعالة على العائدات وخطط التصدير للمنتجات.

وأوضح أن التصدير يتطلب منتجًا جيدًا وسعرًا تنافسيًا، وأن هناك محاصيل ذات جودة أقل في التقاوي وأسمدة أغلى.

وفي طلب المناقشة العامة، أشار إلى أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية إلى دول أوروبية، خصوصًا في ظل وجود طلب على بعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تفتقر إلى آليات سريعة وموثوقة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات القابلة للتلف.

وأوضح النائب في طلب المناقشة العامة، أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في العام الماضي 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، مما يؤكد قدرتهم على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.