وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات بالأسواق الخارجية

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي للسلع والمنتجات التي تكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، مشيرًا إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، وفي بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات، وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجية له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.

وأكد أن وزارة الزراعة تستهدف من خلال تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في أن التصدير مصدرًا للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي 8.5 مليار دولار، وتستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة، فضلاً عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول، خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها، وبالتالي تساهم في تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها، فإن مسألة الشحن والنقل تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).

وأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، حيث استهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ.....) بالإضافة إلى الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق. كما تهدف إلى تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

وأضاف أنه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء. بالإضافة إلى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة. كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجماركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.