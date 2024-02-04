رئيس مجلس الشيوخ يطالب بتقديم المقترحات اللازمة لحل المشكلات

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن دور المجالس النيابية يتمثل في إزالة أي عقبات تشريعية أمام الملفات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وطالب رئيس الشيوخ، من النواب تقديم أي مقترحات من شأنها الوصول لحلول لكل المشكلات، بما يوفر المجهود على الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير.

تطوير الموانئ لزيادة التصدير الزراعي

من جهته، أكد النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية إعطاء أولوية للموالح والبساتين، بالإضافة إلى الصادرات الخاصة بالألبان المصنعة والفواكه المجففة باعتبارهما الحصان الأسود، ويعززا زيادة الحصيلة الدولارية.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية التحتية الجيدة التي تساعد مصر في التصدير الزراعي، ومنها ما شهدته البلاد من تطوير للموانئ وتداول الحاويات مما ييسر في وصول المنتجات المصرية إلى مختلف الدول في أسرع وقت، مطالبًا باستهداف أسواق جديدة.

واستعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وأكد حسام الخولي، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال عرض طلب المناقشة العامة، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.