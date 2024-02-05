افتتاح الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة؛ ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70٪ تقريبا بحلول عام 2050؛ ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية في السكان.

استخدام التكنولوجيا الحديثة للتحكم في عمليات الزراعة والمساعدة في النمو

وأضاف في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي؛ ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي؛ بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات حصادالمحاصيل، يتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاط استثماريا في الوقت ذاته.

وأضاف لا شك في أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة، وخفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية وتقليل التكاليف التشغيلية لافتا إلى العالم شهد طفرة ملموسة في استخدامات التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، حيث تعددت أشكالها ما بين الروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار عن بعد والآليات ذاتية التشغيل وغيرها، وهو ما انعكس بالإيجاب على أساليب الزراعة، حيث ظهر ما يعرف بالزراعات الحديثة، والزراعات الكهروضوئية.

وتابع لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لذلك، ومن بينها الوسائل التكنولوجية، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن: "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي