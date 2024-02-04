الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة أمل سلامة خلال لقائها سفيرة البحرين: نقدر جهود الدولة فى دعم المرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عبرت النائبة الدكتورة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، عن سعادتها بلقاء السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة دولة البحرين الشقيقة.
جاء ذلك خلال زيارتها لسفارة دولة البحرين اليوم، يرافقها وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالحزب فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الحزب والسفارة.

 

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وأضافت أن البحرين تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وخير مثال على ذلك السفيرة، التي تعد مثالًا مشرفًا للمرأة العربية، وكونها أول امرأة عربية ترأس البرلمان البحريني.


كما تضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا العربية، ومن أبرزها القضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة ومواقف الدولتين في تجريم ما يحدث في غزة من انتهاكات وسبل التعاون لمساندة أهل غزة.
كما أعربت النائبة أمل سلامة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مؤكدة على ضرورة وجود مزيد من التعاون بين البلدين في كل المجالات.

 


ومن جانبها عبرت معالي السفيرة عن سعادتها بتلك الزيارة والدور البارز التى تقوم بها النائبة من خلال موقعها البرلمانى.


وأضافت أن الدولة المصرية أيضًا تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، التى حظيت بالعديد من المناصب وصلت إلى درجة وزيرة، مشيرة إلى أهمية دور المرأة العربية في النهوض بالأسر وبناء مجتمعات مفيدة وممتعة وواعية.


وأشارت إلى أن بلادها أيضًا تولى اهتمامًا بالمرأة وتعزز من دورها الفعال في المجتمع العربي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين عن طريق السفارة وحزب الحرية المصرى الذى يسعى دائمًا إلى ربط سبل التواصل بين باقى المجتمعات العربية.

 

النائبة الدكتورة أمل سلامه لجنة حقوق الانسان لجنة العلاقات الخارجية حزب الحرية الحرية

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