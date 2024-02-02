الجمعة 02 فبراير 2024
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مصر

سفيرة البحرين بالقاهرة: معرض الكتاب ينافس أكبر المعارض الدولية

فوزية بنت عبد الله
فوزية بنت عبد الله

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد مهرجانًا ثقافيًا متكاملًا ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المحفل الثقافي تعكس متانة الروابط التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال زيارة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم الجمعة، جناح مملكة البحرين المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

مشاركة مملكة البحرين تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده 

وأضافت أن مشاركة مملكة البحرين تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المشاركة تستهدف مد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إرث وحراك ونهضة ثقافية في شتى مجالات الحياة.

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صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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وأثنت السفيرة على مدى تميز الجناح الذي تشارك به هيئة البحرين للثقافة والآثار، والذي يضم إنتاجا ثقافيا ومعرفيا في مجالات الثقافة والفنون والآداب كافة، مثمنة جهود ممثلي هيئة الثقافة والآثار بالمملكة التي بذلوها لإعداد جناح البحرين في المعرض وتقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة للارتقاء بالمكون الثقافي والحضاري بمملكة البحرين، ودورها في تعزيز العلاقات الحضارية وبناء جسور التواصل بين المملكة ودول العالم.

كما زارت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عدد من أجنحة الدول الخليجية والعربية المشاركة، وبعض دور النشر المشاركة في المعرض.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم فى معرض القاهرة للكتاب، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

سفير مملكة البحرين جامعة الدول العربية معرض القاهره الدولي للكتاب مشاركة مملكة البحرين هيئة البحرين للثقافة والآثار

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