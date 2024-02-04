الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تطالب بتوفير النقل الجوي في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضًا للتلف

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع الصادرات الزراعية المصرية هو أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء عالميًا أو محليًا، موضحة أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل حوالي 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في إطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: لا بد وأن يكون لدينا رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها. 

التركيز على الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة 

 

وأضافت "خطاب" على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولابد ان نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز علي الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة. 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة ومراكب شحن سريعة وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية فى توقيتات محددة وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة الى ضرورة  توفير النقل الجوى للمساعدة  فى شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة.

ميكنة القطاع الزراعي بالكامل 

 

وشددت "خطاب" على ضرورة  خلق أسواق جديدة  سواء في أفريقيا أو في منطقة شرق وجنوب آسيا، وأيضا  دول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام  بتنمية الأسواق التي تم فتحها مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات لما لها من دور في التصدير، موضحة ان ميكنة القطاع الزراعي بالكامل سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الحاصلات الزراعية صادرات مصر

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