سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك من أهم الموضوعات التي تشغل فئة كبيرة من المواطنين لاسيما المستثمرين والتجار، كون العملات الأجنبية مرتبطة بأسعار السلع وحركة التصدير والاستيراد وينشغل الكثير في مصر بمعرفة أسعار العملات في البنوك بدلًا من الوقوع تحت استغلال السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 بمقدار قرش واحد للشراء مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وبلغ متوسط سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، في حين استقر عند 30.93 جنيه للبيع.

سجل أسعار الدولار اليوم في عدة بنوك مصرية مختلفة كالتالي:

في بنك سايب، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في ميد بنك، فقد بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد وصل سعر الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 2023

جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي التجاري، تم تحديد سعر الدولار اليوم بنفس القيمة للشراء والبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد تم الإعلان عن سعر الدولار بنفس القيمة أيضًا.

أما في بنك القاهرة، فإن سعر الدولار مازال ثابتًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20-12-2023

حُدثت أسعار الدولار على شاشات عدة بنوك، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي – مصر، فقد حافظ سعر الدولار على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، ما زال سعر الدولار مستقرًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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