للمعتمرين.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

تصدر السؤال عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ولا سيما من المعتمرين، لذلك يرصد "الدستور" قائمة بأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

أوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن سعر الريال السعودي اليوم في مصر الموافق الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 قد سجل نحو 8.22 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 8.20 للشراء و8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر 2023 نحو 8.25 للشراء و8.27 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم في مصر 2023 نحو 8.25 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع