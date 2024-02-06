الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" أدى إلى تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج، لأن الدولار يعتبر من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موقع «الدستور» يحرص دائمًا على تقديم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تباينت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

  • سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع
  • سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

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