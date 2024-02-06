سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" أدى إلى تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج، لأن الدولار يعتبر من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تباينت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: