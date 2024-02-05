عضو بالتنسيقية يشيد بالتوجيه الرئيسى لإجراء حوار مجتمعى لمشروعات قوانين الأسرة

أشاد د.حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

قوانين الأسرة من القوانين الحيوية

قال هجرس، فى تصريحات له، إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التي تمثل أهمية كبيىة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، منوها إلي أهمية أن تدارك تلك القوانين المشاكل أو التحديات التي كانت فى القوانين الحالية.

وأشاد عضو حزب الجيل بقانون الأحوال الشخصية الجديد حيث إنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها، وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشية الغالية التكاليف.

أضاف هجرس أن الرئيس السيسي راصد ومتابع جيد لكافة المشاكل التي تهدد لحمة الأسرة المصرية ولعل من أهمها الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام، وذلك حفاظا على الأسرة المصرية، باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.

من جانبه، أعلن عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية، أن اللجنة تعمل منذ عام على وضع قوانين جديدة تنظم شئون الأسرة والأفراد بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس اللجنة في تصريح له إن القوانين الجديدة تتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول يتعلق بالولاية على النفس، والقسم الثاني يتعلق بالولاية على المال، والقسم الثالث يتعلق بإجراءات التقاضي.