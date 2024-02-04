لجنة قوانين الأحوال الشخصية: الرئيس السيسي وجه بإعداد قوانين جديدة (فيديو)

أعلن عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية، أن اللجنة تعمل منذ عام على وضع قوانين جديدة تنظم شؤون الأسرة والأفراد بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إن القوانين الجديدة تتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول يتعلق بالولاية على النفس، والقسم الثاني يتعلق بالولاية على المال، والقسم الثالث يتعلق بإجراءات التقاضي.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستطرح للنقاش العام والمشاركة الشعبية، وتستمع لآراء جميع الفئات والمهتمين، تنفيذا لدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول هذا الموضوع.