اتحاد الكرة: فيتوريا فشل فى التكيف مع مصر وسنختار مدربًا جديدًا من إفريقيا

أكد محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم ينجح في التكيف مع الظروف المصرية، ولذلك تم الاستغناء عن خدماته وجهازه المعاون بعد الخروج من تصفيات كأس العالم.

وقال عراقي، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إن محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي، سيكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد الذي سيتم اختياره قريبًا.

وأوضح عراقي أن الاتحاد يبحث عن مدرب له خبرة في العمل مع منتخبات إفريقية، وأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة علاء نبيل لدراسة السير الذاتية للمرشحين والتفاوض معهم.

وأضاف أنه سيتم الاجتماع مع محامي فيتوريا غدًا للاتفاق على طريقة دفع الشرط الجزائي الذي يحق له بعد فسخ التعاقد، وأنه يأمل في الانتهاء من هذه الخطوة قبل نهاية شهر فبراير الجاري.