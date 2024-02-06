الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحمى حقوق الأبناء

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، لافتًا إلى أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح "حماد"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلاً عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح الأسرة، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.

الرئيس يسعى لحل المشكلات التى تهدد استقرار الأسرة

وأوضح النائب عيد حماد أن الرئيس يسعى دائما لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة، ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية.

النائب عيد حماد قوانين الأحوال الشخصية بالأحوال الشخصية توجيهات الرئيس وزير العدل المستشار عمر مروان

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