الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مركز البحوث الزراعية: الأمن الغذائى يواجه العديد من التحديات بسبب محدودية الأراضى والمياه

الدكتور عادل عبدالعظيم
الدكتور عادل عبدالعظيم

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ملف الأمن الغذائي يواجه العديد من التحديات، بسبب محدودية الأراضي ومحدودية المياه، فضلا عن التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

طفرة في الإنتاج الزراعي

وأكد أنه خلال الفترة الماضية تم التغلب على عدد كبير من التحديات، قائلا: حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الإنتاج الزراعي، بناء على مردود المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية، لديه 50 محطة بحثية منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في التوسع الرأسي للزراعة، متابعا: مصر رقم واحد في متوسط إنتاجية الأرز والقمح، وترتيبنا رقم 5 في البحث العلمي الزراعي.

البحث العلمي في القطاع الزراعي

أكد المهندس عادل عبدالعظيم، أن البحث العلمي في مصر في القطاع الزراعي بخير، لافتا إلى أن مصر لديها أصناف من المحاصيل الزراعية جيدة التعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هناك أصنافا من محصول الأرز التي تتحمل درجات كبيرة من الملوحة، ما يتماشى مع التغيرات المناخية.

مركز البحوث الزراعية الأمن الغذائي ملف الأمن الغذائي التحديات التغيرات المناخية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

نائب التنسيقية يطالب بدعم الشركات الناشئة فى المجال الزراعي

نائب التنسيقية يُطالب بالتوسع في استخدام حساسات قياس الحرارة والرطوبة

برلمانية تطالب بالتكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعى

برلمانى: استخدام التكنولوجيا فى المجال الزراعى أصبح ضرورة لزيادة الإنتاج

رئيس "الشيوخ": ثمن الجرار الزراعي مليون و600 ألف جنيه ونحتاج لميكنة الزراعة

وكيلة "الشيوخ": لولا توسعات الدولة الزراعية لكنا في أزمة طاحنة لتوفير الغذاء

"أبوشقة" يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه

برلماني: استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟