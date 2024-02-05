الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيلة "الشيوخ": لولا توسعات الدولة الزراعية لكنا في أزمة طاحنة لتوفير الغذاء

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش المناقشة العامة المقدم من النائب  إيهاب وهبة بشان، استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

 التغيرات المناخية باتت تهدد الاستدامة الزراعية

 وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، أنها تضم صوتها  الى جانب الزملاء مقدمي طلب المناقشة، لاؤكد على أهمية إتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك في مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني زيادة سكانية كبيرة، لا تواكبها زيادة في مصادر المياه، ولا الأراضي المتاحة للزراعة، وهنا لابد من الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء.

وأكدت  النائبة فيبي فوزي، على انه من منطلق علمي، يمكن التأكيد على أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الإعتماد على التكنولوجيا بل والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفاتز

 وتابعت أتصور في هذا الصدد، أن وزارة الزراعة لديها استراتيجية متكاملة لتطبيق ذلك، الذي رغم تكلفته العالية، إلا إنه من وجهة نظري وعلى المدى الطويل هو الأكثر استدامة والأقل  فقة. واليوم فرصة مواتية لمعرفة المزيد عن جهود الوزارة في هذا الملف.

وزارة الزراعة قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية

واضافت أتصور ان وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، كذلك إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج، ونحن في مجلسنا الموقر على أتم الاستعداد لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها لتكون بمثابة الحافز على إنطلاقة واسعة في هذا المجال.

وكانت قد وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب  إيهاب وهبة بشان، استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

النائبة فيبي فوزي النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أزمة طاحنة في توفير الغذاء توفير الغذاء والأسمدة توفير الغذاء

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