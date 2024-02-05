الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال “عبدالرازق” في كلمته: "السادة الأعضاء.. نحتفل هذا الشهر بذكرى مباركة عطرة، وهى ذكرى الإسراء والمعراج، ليلة أسرى فيها رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ومنه عرج إلى سدرة المنتهى في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعًا برحمته وعظيم مغفرته، ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة." 

وتابع: “بهذه المناسبة، أتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله علينا باستعادة أقصانا المحتل، فنعم المولى ونعم النصير”.

ووافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلًا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلًا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهى مستعدة لذلك".

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