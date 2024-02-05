الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تعقد الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وأكد "عبدالرازق" أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، ثم سأل "عبدالرازق" الحكومة عما إذا كانت مستعدة لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، وأعطى رئيس المجلس الكلمة للنائب إيهاب وهبه لاستعراض طلب المناقشة العامة.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقاً لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلسته العامة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى 8 مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70٪ تقريبًا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية في السكان.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي تشمل التغيرات المناخية، وبالتالي كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلاً عن المساعدة في عمليات حصاد المحاصيل.

وأكد على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاط استثماريًا في الوقت ذاته.