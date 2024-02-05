الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب التنسيقية يُطالب بالتوسع في استخدام حساسات قياس الحرارة والرطوبة

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الزراعة ركيزة الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية ملف دعم الامن الغذائي والزراعة الذكية، خاصة في ظل  التغيرات المناخية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار النائب محمد السباعي، إلى أنه بدون استراتيجية واضحة  حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، يظل الأمر مجرد  وهم، وقال خلال الجلسة العامة، ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء.

وأَضاف وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050، متابعًا هناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023، وواجه أكثر من ربع مليار شخص 258 مليون فرد في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات في عام 2022.

وقال النائب محمد السباعي “وارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع 48% عن مستويات عام 2021”.

وقال تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة عالميا لما نسبته %4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من %57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم إلى 43.1% عام 2022

وشدد النائب محمد السباعي، على ضرورة استثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه، مثل قياس الرطوبة وتكنولوجيا الحساسات "الحرارة والرطوبة"، واستخدام الروبوتات والشبكات اللاسلكية والطائرات المسيرة.

الأمن الغذائي استراتيجية الأمن الغذائي أضرار التغيرات المناخية اثار التغيرات المناخية

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