الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب بالتكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعى

الدكتورة سماء سليمان
الدكتورة سماء سليمان

طالبت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس الشيوخ، بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلى أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بُعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الإثنين، لمناقشة طلب برلمانى مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي- إن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة  أمر هام فى ظل ندرة المياه، والحاجة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

ولفتت إلى أهمية الاهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت إليها هيئة الاستشعار عن بُعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وطالبت بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الأرض بطريقة تكنولوجية وذكية، وتعميمه على كل أراضي الجمهورية؛ لتمكين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.

وفي ذات السياق، قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70% تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان.

وأضاف "وهبة"، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعى، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات جنى (حصاد) المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.

قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي الإنتاج الزراعي استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي الإنتاج الزراعي والغذائي الإنتاجية الزراعية تحسين الإنتاج الزراعي

مواد متعلقة

برلمانى: استخدام التكنولوجيا فى المجال الزراعى أصبح ضرورة لزيادة الإنتاج

رئيس "الشيوخ": ثمن الجرار الزراعي مليون و600 ألف جنيه ونحتاج لميكنة الزراعة

وكيلة "الشيوخ": لولا توسعات الدولة الزراعية لكنا في أزمة طاحنة لتوفير الغذاء

"أبوشقة" يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياه

برلماني: استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه

رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

"المؤتمر": هبوط الدولار فى السوق السوداء نجاح لجهود الدولة لجذب الاستثمارات

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتي ولكني أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟