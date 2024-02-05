برلمانية تطالب بالتكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعى

طالبت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس الشيوخ، بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلى أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بُعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الإثنين، لمناقشة طلب برلمانى مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي- إن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة أمر هام فى ظل ندرة المياه، والحاجة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

ولفتت إلى أهمية الاهتمام بالابتكارات العلمية التي توصلت إليها هيئة الاستشعار عن بُعد من تكنولوجيا الزراعة والري الذكي لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.

وطالبت بضرورة تبني وزارة الزراعة تنفيذ هذا الاختراع لري الأرض بطريقة تكنولوجية وذكية، وتعميمه على كل أراضي الجمهورية؛ لتمكين الدولة من توفير المياه واستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير وتوفير العملة الصعبة.

وفي ذات السياق، قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70% تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان.

وأضاف "وهبة"، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعى، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعى، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات جنى (حصاد) المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.