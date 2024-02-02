الزراعة: 645 باحثًا وخبيرًا ومرشدًا زراعيًا يشاركون فى الفرق الإرشادية الريفية

شكل مركز البحوث الزراعية بتشكيل العديد من الفرق الإرشادية الريفية والقوافل البيطرية المجانية، التى جابت محافظات الجمهورية المختلفة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة.

الإنتاج النباتي

وقال الدكتور ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إنه في مجال الإنتاج النباتي، نفذت الفرق الإرشادية الريفية أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية في عدد(21) محافظة ومديرية زراعة وهي: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومديرية الزراعة بالنوبارية، وقد شملت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق المحاصيل التالية: القمح، والفول البلدي، والبصل، والبطاطس، والبطاطا والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح.

وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تمت توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الاستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

كما تمت توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، أيضا تمت توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وأثره الإيجابي على رفع مستوى معيشة المزارعين، إضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي المهم، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، إضافة إلى المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تمت من خلالها الإجابة عن استفساراتهم من الخبراء المشاركين في هذه الفرق.

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية (645) خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي للنخيل، وذلك بالاشتراك مع الإخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة.

وفي ذات السياق وفى إطار النهوض بالمحاصيل التصديرية، نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورشة عمل وزيارة ميدانية لمصنع للخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات، تم خلالها الاجتماع بموردى ومنتجى الفراولة ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تواجههم خلال مراحل الإنتاج المختلفة وحتى توريد المنتج بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى، وتم تقديم التوصيات اللازمة للمساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات.

وفي مجال الإنتاج الحيواني

وجه المركز قوافل بيطرية وإرشادية متكاملة ومجانية إلى محافظات الفيوم وأسيوط والدقهلية، وذلك لتقديم الخدمات البيطرية المتنوعة لرءوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل والدواب، التي يحوزها صغار المربين فى هذه المحافظات والتي استفاد منها نحو (11000) مرب، يحوزون أكثر من (20000) رأس حيواني.

وقد تم تقديم الخدمات البيطرية المتنوعة من فحص وعلاج تناسلي وسونار وكشف وعلاج باطنى والتهاب الضرع وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وإعطاء التحصينات اللازمة إضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية، إضافة إلى توعية المربين بأهمية المتابعة المستمرة لهذه الحيوانات، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لها، وطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين وإنتاج الألبان، لتحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية.

وقد تشكلت هذه القوافل من معاهد الثروة الحيوانية بالمركز (التناسليات الحيوانية، والصحة الحيوانية، والإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات)، وبالتعاون مع صندوق التأمين على الماشية، ومديريات الطب البيطري، بالإضافة إلى عدد من شركات الأدوية المتخصصة.