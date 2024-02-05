الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية يطالب بدعم الشركات الناشئة فى المجال الزراعي

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم الشركات الناشئة فى المجال الزراعي، لاسيما وقدرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتى من شأنها زيادة الإنتاج وحل كثير من المشاكل لاسيما فى ظل التغيرات المناخية.

سبل الحكومة لدعم الشركات الناشئة 

وتساءل مصطفي عن سبل الحكومة لدعم هذه الشركات بما يمكنها من التوسع والنمو ومواجهة التحديات، داعيا أيضا إلى دعم المزارع نفسه فى استحضار الآلات ورفع الوعى لديه حول استخدامها لما لها من فائدة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.         

تعميم الزراعة الرقمية

ومن جانبه طالب النائب احمد حماد بالعمل علي تعميم ما يعرف بالزراعة الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والعمل علي توفير  المعومات والخدمات لتطوير الزراعة وهو ما ينتج عنه منتج زراعي امن وعلي مستوي عال من الجودة  وباقل التكلفة.

وقال النائب ان طرق الزراعة القديمة مكلفة جدا وتستهلك كميات كبيرة من الموارد المائية وكذلك الخمات والاسمدة وغيرها من الأمور الأخرى.

النائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب الشركات الناشئة المجال الزراعي التكنولوجيا الحديثه الانتاج

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