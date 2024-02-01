الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالتنسيقية: لا يوجد قانون ينظم عملية النشر ويشمل حقوق المؤلف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يوجد قانون ينظم عملية النشر ويشمل حقوق المؤلف بالتفصيل، نحن لدينا قانون خاص بالطباعة والنشر بشكل عام، لكن هناك الكثير من القضايا التفصيلية تخضع لغياب القانون، وتتم بالاتفاق بين الناشر والمترجم، مشيرًا إلي أن الحل لهذه المشاكل هو تأسيس اتحاد أو رابطة للمترجمين.

وأضاف "مارك" خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر": "بصفتى عضو فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أتمنى أن يكون هناك كيان جامع للمترجمين يدافع عن حقوقهم، وفى ذات الوقت يساعد على تأهيلهم"، لافتًا إلى أن المركز القومى للترجمة قدم دورات فى الترجمة وهذا جهد محمود وعظيم ولكن نحتاج لمزيد من التطوير الدائم.

 

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جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

يدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كل من: محمد شوقي مدير عام دارالنشر"عصير الكتب"، والكاتب الصحفي الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مارك مجدي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القضايا التفصيلية رابطة للمترجمين المركز القومي للترجمة

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