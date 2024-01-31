الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى سفير موريتانيا لدى القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبدالله الديه، وعدد من أعضاء السفارة.

وأعرب وفد التنسيقية في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتان من تعاون على كافة المستويات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجريات ما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون فى المجال الثقافي والتعليمي.

من جانبه، أكد السفير الموريتاني، على ما تشهده العلاقات من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات. 

وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية، وتطلع لنقل نموذج التنسيقية للشباب الموريتاني، مشيرًا إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في موريتانيا، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ميدالية التنسيقية للسفير تقديرًا لعمق العلاقات بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة رشا أبوشقرة، والنائب طارق الخولي، عضوي مجلس النواب، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ومن الأعضاء بسمة العقدة، وسميرة الشريف.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سفير دولة موريتانيا القاهرة أعضاء السفارة المجالات الاقتصادية

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