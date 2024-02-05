رئيس مجلس النواب ينعى النائبة أمنية رجب

نعى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور لها بإذن الله النائبة أمنية محمود رجب حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والتى توفيت اليوم الإثنين إثر حادث سيارة.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة أمنية رجب

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والسيد النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة أمنية محمود رجب حسين- عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والتى توفيت، اليوم الإثنين، إثر حادث سيارة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.