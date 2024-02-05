رفع جلسة "الشيوخ".. والعودة للانعقاد 18 فبراير

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم.

وقال رئيس المجلس: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح الأحد الموافق 18 من فبراير الجاري».

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي وكل ما يتعلق به من مناقشات الاعضاء خلال الجلسة العامة، وكذلك ردود وبيانات ممثلي وزارة الزراعة إلى لجنة الزراعة والري لإعداد تقرير عنه وعرضه علي المجلس.

وطالبت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، وقالت خلال الجلسة العامة، إن استخدام التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته ولكنها أداة ضرورية لكفاءة الانتاج في ظل الوقت الذي نعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي وندرة الموارد.

وأشارت إلى أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر فيما يتعلق بتغير أنماط الطقس، رصد تملح التربة وغيرها لزيادة الإنتاج الزراعي، موضحة أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أصبح أمر غاية في الأهمية للربط بين الغذاء والمياه والطاقة، كما طالبت باستخدام التطبيقات التكنولوجية في الإرشاد الزراعي وعدم الاعتماد فقط على الموارد البشرية.