الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع جلسة "الشيوخ".. والعودة للانعقاد 18 فبراير

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم.

وقال رئيس المجلس: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح الأحد الموافق 18 من فبراير الجاري».

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على إحالة موضوع طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي وكل ما يتعلق به من مناقشات الاعضاء خلال الجلسة العامة، وكذلك ردود وبيانات ممثلي وزارة الزراعة إلى لجنة الزراعة والري لإعداد تقرير عنه وعرضه علي المجلس.

وطالبت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، وقالت خلال الجلسة العامة، إن استخدام التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته ولكنها أداة ضرورية لكفاءة الانتاج في ظل الوقت الذي نعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي وندرة الموارد.

وأشارت إلى أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر فيما يتعلق بتغير أنماط الطقس، رصد تملح التربة وغيرها لزيادة الإنتاج الزراعي، موضحة أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أصبح أمر غاية في الأهمية للربط بين الغذاء والمياه والطاقة، كما طالبت باستخدام التطبيقات التكنولوجية في الإرشاد الزراعي وعدم الاعتماد فقط على الموارد البشرية.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة الشيوخ النائب إيهاب وهبه الإنتاج الزراعي

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟