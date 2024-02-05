الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة للبرلمان بشأن مخالفات بالإسكان وتخصيص "أراضي للمعارف"

محمد الجبلاوي
محمد الجبلاوي

تقدم محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار د.حنفي جبالي، موجه إلى وزير الإسكان  والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات الإسكان.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في المخالفات الجسيمة لصالح مافيا بيع وشراء الاراضي واليه التخصص المباشر بالدولار.

أشار طلب الإحاطة المقدم من النائب الى أن الأمور تدار داخل اروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرئى ومسمع من قيادات بالوزارة  بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث انه يتم تخصيص القطع والاراضي للمحاسيب والمعارف وأيضًا، الى من يدفع أكثر.

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وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي ان هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والامثلة كثيرة واخرها احد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الادارية لكثرة شاكيه من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله، موضحا ان هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعادج اخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.

وطالب الجبلاوي بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اسرع وقت، كما جاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المجتمعات العمرانية الاسكان

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