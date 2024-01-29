الجبلاوي يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات مسبقة الدفع بدلا من المواطن

خلال اجتماع طاقة النواب..

ناقشت لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول ارتفاع أسعار تركيب العدادات مسبقة الدفع ودفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبقة الدفع.

وقال النائب محمد الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر، وتأكيده مراعاة المواطن نرى حيل وممارسات وزارة الكهرباء.

وتابع الجبلاوي: “أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات ورغم دعم الدولة الا ان مديونية وزارة الكهرباء من الغاز وصلت ١٧٠ مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء مايا ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف”.

وأضاف أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين، متسائلا أين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ ١٠ سنوات؟ محذرا من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل ولابد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال.

وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أن ثمن العدد للتحول إلى عداد مسبق وصل سعر المقايسة 1900 جنيه متسائلا عن سبب هذا السعر هذا رغم انه استبدال العداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع، مطالبا بعدم تحميل المواطن أي تكلفة لتحويل العداد وتقديم وزارة الكهرباء ببيان رسمي عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن.

وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن اي أعباء جديدة مشددا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين، وقال إن الغريب أن سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى أخرى.

فيما أكد طلعت السويدي رئيس اللجنة أن هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة وأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن.

وقال عدد من النواب النواب إنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي العدادات القديمة

وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء.

وأضاف عدد من النواب أن العدادات مسبقة الدفع جيدة ولكن الأعطال وطريقة الحساب مديونيات سابقة وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت ولابد من معالجة المشكلات وحل مشكلة الممارسة وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.