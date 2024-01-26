الجمعة 26 يناير 2024
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سياسي

8 طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول أمام "طاقة النواب" الأسبوع المقبل

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء، 8 طلبات إحاطة موجهة إلى وزيرى الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول.

وشملت موضوعات طلبات الإحاطة،  طلب مقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن دفع مبالغ باهظة لتغيير عدادات الكارت المسبق الدفع بعدادات جديدة أخري، والنائبين عبدالفتاح الشحات، سحر صدقى بشأن تحويل أسلاك الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرية سمهود مركز أبوتشت – محافظة قنا. 
 

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كما تنظر اللجنة طلبان من النائبة هند رشاد أولهما بشأن عدم الانتهاء من إصدار موافقة لبناء وتجديد غرف الكهرباء المتهالكة بقرية ناهيا بكرداسة بمحافظة الجيزة، والثاني حول عدم البدء في انشاء مبنى موزع كهرباء جهد متوسط بكرداسة – محافظة الجيزة. 

وخلال اجتماعين يوم الثلاثاء، سيتم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الصمودى بشأن عدم إدراج مناطق تقسيم الشباسي - تقسيم الموظفين - الأستاد - التقسيم - المعلمين - أرض الشباسي - الزيني - أبوالروس - أبوطالب - أرض البغدادي ساحة وهدان - أرض زيتون - مساكن بنك الإسكان - طريق المقابر - المنطقة السكنية المحصورة بين ترعة القضابة والسكة الحديد بداية من منطقة التقسيم وحتى الكوادى والمناطق التي تقع على الطريق الرئيسي طريق فوه مطوبس بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ ضمن خطة العمل المقترحة من الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى، مع المطالبة بالدفع النفقى لتوصيل الغاز الطبيعي لصالح المواطنين بهذه المناطق. 

 مركزا الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هدى الطنبارى بشأن مد خطوط الغاز الطبيعي إلى مركزى الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والنائب محمد فوزى الرفاعى بشأن عدم استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقطاعات ( 4، 5)، وقرية الجرايدة، وتوقف أعمال توصيل الغاز الطبيعى عند كوبرى الهويس، مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وكذا النائب حسن عمار بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بور سعيد بمحافظة بورسعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب الاثنين وزير البترول وزيرى الكهرباء الدكتور محمد شاكر

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