الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق النواب": دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني اقتصادي يدعم مواجهة التحديات

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمَّن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وقال النائب محمد سلطان، في تصريحات صحفية اليوم، إننا عهدنا من الرئيس السيسي على المصارحة والمكاشفة خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية.

 وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار مجتمعي لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية تستهدف إيجاد حلول جذرية لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وأكد النائب محمد سلطان، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده على أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التاريخ سيظل يسجل بطولات وتضحيات وجهود الشرطة على مرّ العصور للحفاظ على دعم واستقرار الوطن، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل خالدة في الأذهان عبر مرَّ العصور.

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