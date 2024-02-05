الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: إجراء حوار مجتمعي حول مشاريع قوانين الأسرة يعزز التجربة الديمقراطية

ولاء التمامى
ولاء التمامى

أكدت ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي حول قوانين الأسرة، قائلة “إنها تأتي في وقتها تمامًا وتهم ملايين المصريين، فقد مرت عقود على هذه القوانين رغم تطور العصر وكثرة قضاياه”.

وقالت التمامي، فى تصريحات اليوم، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي حول قوانين الاسرة في إطار بناء الدولة الجديدة، لافتة إلى إن مصر مؤمنة تماما بالحوار والمشاركة الديمقراطية في مختلف القضايا الكبرى ومنها قوانين الأسرة.  وهذا الحوار يعزز التجربة الديمقراطية في الوطن.

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ونوهت عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي، خلال الاجتماع مع وزير العدل، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين، في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وشددت التمامى أن مشاريع قوانين الأحوال الشخصية والأسرة المصرية تهم المجتمع بكامله في الزواج والطلاق والمعاملات وغيرها ولا يمكن أن تبقى هكذاجامدة، لذلك فأن اعداد التشريعات بشأنها نقلة حقيقية.

اختتمت التمامى بأن قوانين الأسرة اشكالية كبيرة ولم يجرؤ أحد في السابق على الاقتراب منها، لكن مصر وبتوجيهات السيسي وفي إطار الحرص على تطوير منظومة التشريعات الوطنية، أنجزت هذه القوانين وستجري حوار مجتمعيا بشأنها.

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