النائبة ولاء التمامى تشيد بالدور البارز لرجال الشرطة والمبادرات الإنسانية للداخلية وتمكينها المرأة

شاركت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في مؤتمر الوفاء لرجال الشرطة البواسل، والذى نظمه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام.

ونوهت النائبة ولاء التمامى، أمينة المرأة نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة، بالأدوار المنتجة التى ينفذها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حيث تجلى دورهم فى تعدد الادوار المنوطة بهم، امنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتى تساعد فى بناء جدار من الوحدة المجتمعية الراسخة.

وأشادت في كلمة لها، بإطلاق مبادرات مواجهة غلاء الأسعار مثل "كلنا واحد"، وهى واحدة من المبادرات التى نجحت فى توفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل.

الشرطة النسائية داعم رئيسى فى رفع كفاءة بنية الانتاج

في سياق متصل، ثمنت النائبة ولاء التمامي، دور الشرطة النسائية كداعم رئيسى فى رفع كفاءة بنية الانتاج، بمشاركتها فى احداث تنمية استراتيجية برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأشادت التمامي، باهتمام الدولة ووزارة الداخلية، بسيدات مصر العظيمات وتمكينها، والتى صارت عنصر أساسيا بكل قطاعات وزارة الداخلية، سواء بالقوات الخاصة أوحفظ السلام اوفريق الاطفاء النسائي بالاضافة لدورها فى مكافحة العنف ضد المرأة حيث ساهمت في تلاشي جرائم مضايقة السيدات في الشوارع وحمايتهن.. وإلى غير ذلك.

وأشارت إلى المبادرات الإنسانية المهمة للداخلية، ومنها فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

جاء المؤتمر، تحت عنوان "الشرطة.. نهضة وانتاج"، بالفكر التنموى للجهاز الشرطى بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وحضر المؤتمر، محمد طه مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ومحمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، وسيد زغلول امين صندوق الغرفة التجارية ونائب رئيس لجنة منظمة الاعمال ممثلا عن الغرفة التجارية وسامى يوسف رئيس اللجنة النقابية بالغرفة التجارية، وأحمد الشرانى عضو مجلس الشيوخ وصبرى ابو الدهب نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المحلى لعمال الجيزة، ومختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الجيزة ود. صفية المراسى وكيل مديرية التموين بالجيزة وفاتن السناوى وكيل نقابة السياحة وأحمد رمزى مستشار اتحاد عمال الجيزة، وشريف عبد الظاهر زيد عضو مجلس ادارة اتحاد عمال الجيزة وحسين شاهين رئيس اللجنة النقابية ببريد الجيزة، وعبد الرحمن معوض نائب رئيس اتحاد الجيزة وممثلى ٢٧ نقابة عمالية تابعة للتنظيم النقابى.

ويذكر أنه، تم تكريم عدد من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة الجيزة، تقديرا وعرفانا لدور رجال الشرطة فى توفير أقصى درجات الامن والاستقرار بالجبهة الداخلية، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة المجيد.