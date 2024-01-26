السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواطنون لرجال الشرطة في عيدهم: "ربنا يقدركم ويحميكم.. وتحيا مصر"

جريدة الدستور

شارك رجال ‏الشرطة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة، حيث قاموا بتوزيع الزهور والهدايا العينية، المواطنين في الشارع، وفي الميادين.

وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو، نشرته قناة وزارة الداخلية على يوتيوب: "كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر".

وتابع آخر: "نهنئ نفسنا والشرطة، دي حصن أمان للبلد، ودي حاجة جميلة بنتمناها وأجمل حاجة في البلد الأمن والأمان".

وتابعت مواطنة ممسكة بعلم مصر: "ربنا يقدركم ويقويكم وكفاية اننا عايشين في أمن"، وأضاف مواطن آخر: "الشرطة أحسن ناس ويارب من نصر لنصر، ونتمنى لمصر كل الخير".

وواصل مواطن، موجها رسالة لرجال الداخلية: "شايلينا على أكتافكم، وربنا قدركم ويحميكم".

وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

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رجال الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة عيد الشرطة وزارة الداخلية يوتيوب

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