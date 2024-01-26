مواطنون لرجال الشرطة في عيدهم: "ربنا يقدركم ويحميكم.. وتحيا مصر"
شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة، حيث قاموا بتوزيع الزهور والهدايا العينية، المواطنين في الشارع، وفي الميادين.
وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو، نشرته قناة وزارة الداخلية على يوتيوب: "كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر".
وتابع آخر: "نهنئ نفسنا والشرطة، دي حصن أمان للبلد، ودي حاجة جميلة بنتمناها وأجمل حاجة في البلد الأمن والأمان".
وتابعت مواطنة ممسكة بعلم مصر: "ربنا يقدركم ويقويكم وكفاية اننا عايشين في أمن"، وأضاف مواطن آخر: "الشرطة أحسن ناس ويارب من نصر لنصر، ونتمنى لمصر كل الخير".
وواصل مواطن، موجها رسالة لرجال الداخلية: "شايلينا على أكتافكم، وربنا قدركم ويحميكم".
وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.