الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز محمود: الصناعة قادرة على سداد ديون مصر والحكومة الحالية تعمل بجزر منعزلة

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وان الصناعة وحدها قادرة  علي سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.

 وأضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم، أنه كي نصحح الأوضاع لا بد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة  بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار.

 

استراتيجية محددة  للصناعة

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في  أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة  للصناعة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين، ولا يوجد أيضًا خريطة زراعية، مشددًا على ضرورة  أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.

وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي، متسائلًا: هل يعقل أن يتم تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية؟،  قائلًا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري، ولا بد من التنسيق بين الوزرات المسئولة عن التصنيع.

وشدد وكيل صناعة النواب، كل وقت وله أذان، موضحًا أن الفترة الماضية كانت الدولة  بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية، وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة، وأنها نفذت المطلوب علي أكمل وجه، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معًا.

النائب معتز محمود لجنة الصناعة بمجلس النواب الصناعة التنمية الاقتصادية مصر الاستثمار

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