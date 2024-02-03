الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز محمود: الصناعة فى مصر تمثل 16% من الناتج القومى

معتز محمود
معتز محمود

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة قادرة على سداد ديون مصر، مؤكدًا أن جذب الاستثمار هو الأساس.

وكيل “صناعة النواب”: جذب الاستثمار ليس لافتة تُعلق ولا بد من وجود آليات قابلة للتنفيذ

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن جذب الاستثمار ليس مجرد لافتة يتم تعليقها، لكن لا بد من وجود آليات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتابع: "يجب أن نعترف بوجود أخطاء في السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، مع الوضع في الاعتبار الظروف المحيطة في المنطقة".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد أي نوع من أنواع التنسيق والرؤية للصناعة، موضحًا أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي.

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