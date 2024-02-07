الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها 17000 فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه.

والأراضي مستأجرة منذ عام 1950، وتكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلًا عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن محافظة كفر الشيخ.

 مطالبة بضرورة مراعاة القيمة الإيجارية

واستعرض النائب علي أحمد علي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وطالب بضرورة مراعاة القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وصول القيمة الإيجارية لهذه الأراضي إلى 5000 جنيه يعتبر قيمة  غير عادلة للدولة.

فيما، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تغيير الوضع القائم يحتاج تدرج، وإذا كانت مسألة التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية فإن التدرج في رفع القيمة الإيجارية يمكن أن يحلحل المشكلة.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري المصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى، حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

واستعرض النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مطالبًا بإعادة تبعية الجزء الذي تم نقله، موضحا أن قرية الشهابية في مركز ومدينة بلطيم تعتبر من القرى الجاذبة للسكان وتعد فرصة لفتح آفاق عمل وتوفر فرص عمل لكثير من الشباب.

النائب أحمد السجيني: الأمم تدار بالتوعية

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الأمم لا تدار  بالعصا لكنها تدار بالتوعية، ومن الشجاعة والأمانة الوطنية أنه إذا كان هناك تشوه على الأرض لابد أن أتحدث عنه بمنتهى الشفافية وأوجد له حلول".

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن إعادة تبعية الجزء الذي تم استقطاعه والجزء لم يستقطع، موضحا أن الدولة والمواطن يعملان معا، وهناك عدد من المشروعات القومية في منطقة بلطيم قادرة على تجذب عمالة زائدة.

ورحب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظ كفر الشيخ، قائلا: "تحدثنا أكثر من مرة في التخطيط العمراني في مصر، ولدينا واقع غير موجود على الخريطة، وأتفهم أنه كان لدينا حالة من العشوائية العمرانية".

وفي نهاية مناقشة الطلب، قال رئيس اللجنة: سننتظر رد رسمي من وزارة التنمية المحلية وندرس اشتراطات البناء في الحوار المفتوح بيننا وبين مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: سنعقد جلسة يوم 20 فبراير الجاري وستكون مخصصة فقط لمناقشة الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء.
 

لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني النائب علي أحمد علي محافظة كفر الشيخ احمد السجيني

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