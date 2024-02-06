الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الدكتور حنفي جبالي،
الدكتور حنفي جبالي،

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية كالتالي، "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، تهل علينا في هذه الأيام المباركة، ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي نستلهم منها الصبر وعدم الاستسلام لتحديات الواقع، وتجعلنا نؤمن بأن من رحم المحن تولد المنح".

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة، "إنه لمن دواعي سروري؛ أن أرفع إلى فخامتكم - باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب - خالص التهاني، وصادق الأمنيات بموفور الصحة والعافية، داعيا العلي القدير، أن يُعيد هذهِ الذكرى الطيبةَ على الأمة الإسلامية، في كلِ بقاعِ الأرض بالخير والبركة، وأن يحفظ علينا أوطاننا ومقدساتنا، وأن ينعم علينا بالسلام والاستقرار".

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، بالدعاء "حمى الله مصرنا الغالية، ومكن لها سُبل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الوطنية الرشيدة؛ إنه سميع مجيب الدعاء".

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