الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي والدبلوماسي للأشقاء الفلسطينيين

عبد الوهاب خليل
عبد الوهاب خليل

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين، هو استمرار للواجب التاريخي والعربي الذي تتحمله مصر تجاه الأشقاء، حيث قدمت مصر منذ اندلاع العدوان على الأشقاء الفلسطينيين كافة أوجه الدعم على المستوى الإغاثي وكذلك المستوى الدبلوماسي.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر استقبلت الجرحى الفلسطينيين من خلال معبر رفح ولم تغلقه منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وقد أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استمرار الدعم

وشدد النائب عبد الوهاب خليل، على أن مصر مستمرة في توجيه كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل زوال العدوان الذي يتعرض له من جانب، ومن جانب أخرى الحصول على حقوقه التاريخية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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