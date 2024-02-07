"النواب" يوافق على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين تعريف المسن، وهو كل مصري بلغ سن الـ65 عامًا والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمت تعريفًا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفًا، وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.

الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية

كما تتضمن تعريفًا لبطاقة المسن الأولي بالرعاية، وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية، وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.



كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن على الخدمات التي تقدم من أشخاص مؤهلين علميًا وفنيًا أو علميًا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهارته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

وحضر ممثلو الوزارات (العدل– التضامن الاجتماعي– المالية- الصحة والسكان– الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الشباب والرياضة– النقل- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).