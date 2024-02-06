غدًا.. "تضامن النواب" تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

تستعرض لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غدًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية.

ويعقد اجتماع لجنة التضامن بالاشتراك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

وتم توجيه الدعوة لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة) والهيئة الوطنية للإعلام - البنك المركزي.