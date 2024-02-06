الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "تضامن النواب" تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعرض لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غدًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية.

ويعقد اجتماع لجنة التضامن بالاشتراك مع مكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

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اليوم.. 5 طلبات إحاطة على مائدة "تضامن النواب" بعد الجلسة العامة

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تضامن النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف

وتم توجيه الدعوة لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة –   النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة) والهيئة الوطنية للإعلام - البنك المركزي.

لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة حقوق المسنين التعليم البحث العلمي الشباب والرياضة

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