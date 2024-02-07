برلمانى: الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار مصر في تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء من غزة وتقديم الخدمات العلاجية للعابرين عبر معبر رفح، يأتي امتدادًا لدعم وتضامن الشعب المصري الكامل قيادة وشعبًا مع القضية الفلسطينية، وسعيًا للوقوف مع الشعب الشقيق في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي لحقت به، حيث تعدت حجم القوافل المقدمة من المجتمع المدني المصري لأكثر من 1000 قاطرة محملة بـ20 ألف طن، إلى جانب استقبال ما يزيد علي 2200 مصاب وتحديد 47 مستشفى للإحالة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

جهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق

واعتبر "العسال" أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بأهمية استمرار تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الشقيق، يجسد كل ما يدور في خلد كل مصري في مناصرة القضية، مستنكرًا استمرار إسرائيل في أكاذيبها وتصريحاتها التي تهدد بها أمن المنطقة وآخرها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت الذي تحدث عن عدم استبعاد قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، مشددًا على أن التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، لا يتعارض مع تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي بالرد بقوة على أي محاولة تهددها، فإن مصر تنظر لذلك بجانب الحفاظ على هوية القضية الفلسطينية كخط أحمر لا تراجع عنه.

العسال: مصر لها تاريخ عريض في دعم الشعب الفلسطيني في كل العهود

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر قوة عربية كبرى لها تاريخ عريض في دعم الشعب الفلسطيني في كل العهود، والذي تتمسك فيه بالموقف الرسمي في عدم التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967، ولا تتوانى في بذل جهودها لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من نقص شديد فى الاحتياجات الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية، إذ إن مصر حملت على عاتقها هموم القضية الفلسطينية على مر التاريخ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار "العسال"، إلى أن القيادة السياسية ومؤسساتها حاضرة وبقوة في قلب الأزمة الفلسطينية ودائمًا على استعداد لتقديم كل خدماتها من أجل مؤازرة ومساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته بأي شكل كان، منوهًا أن القضية الفلسطينية كانت دومًا خلال كل المراحل التي مرت بها منذ عام 1948 في وجدان الدولة على كل المستويات السياسية والشعبية المصرية وتظل مصر ثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني بنضاله من أجل حقوقه المشروعة.