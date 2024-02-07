"المؤتمر" يثمن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

أشاد حزب المؤتمر بقرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم 3 زميلات صحفيات إعلاميات.

وقال حزب المؤتمر، في بيان اليوم، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يسهم في تحقيق استقرار الدولة وتكليل لنجاح الحوار الوطني.

وأشار الحزب إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأكيد على توحيد جهود الدولة في بناء المستقبل وكسب مساحات كبيرة بين أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد المؤتمر بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.