الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"أمناء الحوار الوطنى" يُرحب بإفراج النيابة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيات إعلاميات.

وأضاف المنسق العام، في بيان، أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء  الطيبة والإيجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

ضياء رشوان المحبوسين احتياطي ا النيابة العامة صحفيات الحوار الوطنى

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