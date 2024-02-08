الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الرئيس السيسى على تحقيق التنمية المستقبلية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات وتعيين معلمين وأطباء جدد، وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة.

وقال عباس، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستقبلية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه القرارات الرئاسية التي تهدف إلى رفع مستوى الأجور إلى 6000 جنيه تأتي في وقت حرج، حيث يشهد العالم تحديات اقتصادية كبيرة.

وأكد النائب زكي عباس أن تلك القرارات تثبت أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقائد حكيم يسعى جاهدًا لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين ظروف المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الخطوات المهمة تؤكد التزام الحكومة بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية احتياجاته.

وأعرب النائب زكي عباس عن تطلعه بتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر، من خلال هذه الإجراءات الحكيمة التي تنقل المجتمع إلى مجتمع يعيش في رخاء وسعادة.

شكرًا ياريس.. رسالة شكر من مواطنة بعد قرارات الرئيس (فيديو)

خبراء: قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية لتعزيز أمن المواطنين اقتصاديًا

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الخطوات لا تقتصر على تحسين الأوضاع المعيشية فحسب، بل تشكل أيضًا استثمارًا في المستقبل، حيث تعكس التفاني في تطوير القدرات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام لتحقيق مصر القوية والمزدهرة.

النائب زكي عباس قرارات الرئيس السيسي ب رفع الحد الإدنى للأجور قيمة زيادة المرتبات 2024 موعد زيادة المعاشات 2024 ,الدستور

مواد متعلقة

"حقوق الشيوخ": قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات انحياز لمتوسطى ومحدودى الدخل

برلمانى: توجيه الرئيس السيسى بحزمة حماية اجتماعية يخفف الأعباء عن المواطنين

وزير المجالس النيابية: قانون "المسنين" يعزز حقوقهم ويضمن حمايتهم من سوء المعاملة

"المؤتمر" يثمن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

برلماني: إنشاء ألف منزل ذكي بالعاصمة الإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي

"خطة النواب" تثمن حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية: "قرارات تاريخية"

برلمانى: الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

قانونية مستقبل وطن: مصر قيادة وشعبًا على قلب رجل واحد للحفاظ على الأمن القومى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"