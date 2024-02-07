الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية مستقبل وطن: مصر قيادة وشعبًا على قلب رجل واحد للحفاظ على الأمن القومى

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر، وإن الشعب المصرى وكل مؤسسات الدولة تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية السيادة المصرية، وإن الجميع على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والأمان وعدم المساس بالأمن القومى المصرى.

مستقبل وطن : مصر من الدول الراعية والداعية للسلام وتتحلى بإعلاء صوت العقل

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن مصر من الدول الراعية والداعية للسلام، وتتحلى بإعلاء صوت العقل والحكمة ولغة الحوار فى مختلف القضايا الإقليمية، وتحذر دائمًا من اتساع دائرة الصراع فى المنطقة بسبب الأحداث الجارية، وفى نفس الوقت لم ولن تسمح لأي طرف أيًا كان أن يستدرج الدولة المصرية لدائرة الصراع، وتحذر من المساس بالأمن القومى المصرى الذى تعتبره خطًا أحمر ممنوع الاقتراب منه بأى شكل من الأشكال.

عبداللطيف: مصر تتبنى القضية الفلسطينية وتدعو دائمًا لحلها

وأشار عبداللطيف إلى أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية وتدعو دائمًا لحل القضية من خلال حل الدولتين وصولًا لحل جذرى، وسبق وأن حشدت الرأي العام العالمى الرافض للتهجير جملة وتفصيلًا لعدم تصفية القضية، والعالم يرى ويشاهد دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على استقرار أمن المنطقة بالكامل، وأن استمرار عملية النزاع والحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل يعنى عدم استقرار المنطقة بالكامل ومن ثم يجب حل القضية فى أسرع وقت.

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قانونية مستقبل وطن: مصر ترعى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن مصر، قيادة وشعبًا، تدعم وترعى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على ذلك، وفى نفس الوقت الجميع على قلب رجل واحد للحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بأي جزء من الأراضى المصرية تحت أي مسمى أيًا كان.

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