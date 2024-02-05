"العسومي" يشيد بالدور الجزائري تجاه القضايا العربية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الدور الريادي للجمهورية الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودبلوماسيتها الرصينة في التفاعل مع القضايا العربية، بفضل السياسة الحكيمة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وكون الجزائر دولة مهمة وعضو فاعل في منظومة العمل العربي المشترك، ولما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي.



جاء ذلك خلال استقبال عبدالعزيز بن علي الشريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر، لمعالي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

مواقف الجزائر تجاه القضايا العربية





وأشاد العسومي بالمواقف المشرفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تجاه قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب، وكذلك بالمنجزات التي حققتها في كافة المجالات بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.



من جانبه ثمن سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى القاهرة، الحراك النشط للبرلمان العربي بقيادة العسومي ودوره الفاعل والبناء في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول العربية والتي هي محل تقدير واهتمام عربي ودولي.

ولفت السفير الجزائري إلى تفاعل البرلمان العربي مع قضايا المنطقة العربية بما يعزز أواصر العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية وصون مقدراتها ومصالح الشعب العربي الكبير في ظل التحديات الراهنة.

وفي وقت سابق أمس ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، مؤكدًا أن سياساتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تمثل صمام أمان للقضايا العربية، ومثمنًا أيضًا سعيها الدءوب نحو حلحلة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، من خلال تحركاتها المستمرة على كل المستويات، فضلًا عن العديد من المبادرات التي تطلقها بهدف التوصل إلى تسويات وحلول سياسية نهائية لتلك الأزمات.