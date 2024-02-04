النائب زكى عباس: المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية فى السياحة المصرية

قال زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الاقتراب من إنهاء مشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة له تمهيدًا لافتتاحه، يمثل نقلة نوعية في السياحة المصرية وجذب السياح.

تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين

وأوضح "عباس"، في تصريحات صحفية له، أن تطوير هذه المنطقة يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم.

وأكد عضو مجلس النواب أن العالم يترقب افتتاح المتحف، الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية شاهدة على تاريخ مصر الحضاري.

عباس: تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف خطوة هامة للترويج للسياحة

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به خطوة هامة للترويج للسياحة والآثار المصرية عالميًا، من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، مما يسهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

مطالبة وسائل الإعلام بالترويج للمتحف الكبير خارجيًا

وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار ومختلف وسائل الإعلام إعطاء أولوية قصوى للترويج للمتحف الكبير إقليميًا وعربيًا وعالميًا حتى يتعرف العالم كله على هذا الصرح السياحي العالمي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تفقد ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، حيث يمتد الممشى بطول 1.270 كم ومقسم إلى 3 أجزاء، ويتراوح عرض الممشى بين 11.5 م حتى 27.5م.